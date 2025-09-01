Marchegiani: “Inter altalenante, per Chivu difficoltà prevedibili ma mi piace che…”

"Per Chivu non è facile ma lo si sapeva, non era facile sostituire Inzaghi, prendere una squadra con una storia, con un vissuto del genere e riuscire a dare quello che serve. La partita col Torino era stata molto convincente, con l'Udinese invece una partita altalenante".

"L'Inter ha approcciato bene, nel secondo tempo il gol sembrava solo questione di tempo però l'Udinese ha fatto bene in difesa e c'è stata un po' di leggerezza dell'Inter dopo l'1-0. Quando sblocchi una partita così, devi girarla a tuo favore. Il rigore è un episodio sfortunato, sul 2-1 c'è poca aggressività da parte di Bisseck ma ci aspettavamo qualcosa di più dall'Inter. A me un allenatore che prova ad incidere mettendo 4 punte piace, non facendo cambi ruolo per ruolo come faceva Inzaghi"