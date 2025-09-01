FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Marchegiani: “Inter altalenante, per Chivu difficoltà prevedibili ma mi piace che…”

ultimora

Marchegiani: “Inter altalenante, per Chivu difficoltà prevedibili ma mi piace che…”

Marchegiani Inter
"Il rigore è un episodio sfortunato, sul 2-1 c'è poca aggressività da parte di Bisseck", commenta Marchegiani
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchegiani ha parlato così del KO dell'Inter con l'Udinese:

Marchegiani: “Inter altalenante, per Chivu difficoltà prevedibili ma mi piace che…”- immagine 2
Getty Images

"Per Chivu non è facile ma lo si sapeva, non era facile sostituire Inzaghi, prendere una squadra con una storia, con un vissuto del genere e riuscire a dare quello che serve. La partita col Torino era stata molto convincente, con l'Udinese invece una partita altalenante".

Marchegiani: “Inter altalenante, per Chivu difficoltà prevedibili ma mi piace che…”- immagine 3
Getty Images

"L'Inter ha approcciato bene, nel secondo tempo il gol sembrava solo questione di tempo però l'Udinese ha fatto bene in difesa e c'è stata un po' di leggerezza dell'Inter dopo l'1-0. Quando sblocchi una partita così, devi girarla a tuo favore. Il rigore è un episodio sfortunato, sul 2-1 c'è poca aggressività da parte di Bisseck ma ci aspettavamo qualcosa di più dall'Inter. A me un allenatore che prova ad incidere mettendo 4 punte piace, non facendo cambi ruolo per ruolo come faceva Inzaghi"

Leggi anche
Marchegiani: “Inter altalenante, per Chivu difficoltà prevedibili ma mi piace...
Zoff: “Ecco cosa manca al calcio italiano. Donnarumma? Sarò vecchio ma…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA