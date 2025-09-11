Come si avvicina l'Inter al derby d'Italia di sabato sera contro la Juventus. Libero, nella sua edizione odierna, fa un punto in casa nerazzurra

Come si avvicina l'Inter al derby d'Italia di sabato sera contro la Juventus. Libero, nella sua edizione odierna, fa un punto in casa nerazzurra: "Il peggior grattacapo della pausa per le Nazionali sono i sudamericani che rientrano per ultimi. È il caso di Lautaro Martinez che soltanto questa sera sarà a casa, come da abitudini di queste maledette soste.

Così Chivu affronta per la prima volta il classico pensiero: meglio preservarlo? Domanda retorica perché il capitano scende in campo anche con una gamba sola, figuriamoci se c’è il derby d’Italia. Il vero grattacapo per l’Inter è Calhanoglu che nei 158’ disputati con la Turchia non ha brillato, tutt’altro.

Segue dibattito sulla sua titolarità. In compenso si è distinto Sucic con la Croazia e l’Akanji visto con la Svizzera sembra la panacea di molti mali: due partite e addirittura un gol. L’ultimo arrivato è apparso in grande spolvero anche ieri ad Appiano per il primo allenamento con la nuova squadra, tant’è che la maglia da titolare sembra sicura".