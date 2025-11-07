FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa TS – Chivu trasforma l’Inter: la prova è Bisseck. Acerbi con la Lazio ma non ha gradito…

news

TS – Chivu trasforma l’Inter: la prova è Bisseck. Acerbi con la Lazio ma non ha gradito…

TS – Chivu trasforma l’Inter: la prova è Bisseck. Acerbi con la Lazio ma non ha gradito… - immagine 1
Il quotidiano pone l'accento sulla trasformazione che l'allenatore sta mettendo in atto nella sua Inter che vuole con il baricentro più alto
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

"L'Inter di Chivu è in trasformazione e una delle prove è Bisseck come titolare al centro della difesa. Con la Lazio dovrebbe però toccare ad Acerbi perché è la “sua” partita e perché gli equilibri nello spogliatoi sono delicati come il cristallo e l’ex pretoriano inzaghiano non ha certo gradito il fatto di non aver più rimesso piede in campo dopo la prestazione molto negativa di Napoli". TuttoSport parla del momento dell'Inter e del modo in cui Chivusta preparando i suoi uomini.

TS – Chivu trasforma l’Inter: la prova è Bisseck. Acerbi con la Lazio ma non ha gradito…- immagine 2

Getty Images

"Problema è che l’Inter di Chivu ha un baricentro più alto rispetto a quella di Inzaghi e i difensori centrali hanno meno protezione dai centrocampisti, questo significa che se la devono cavare giocando spesso a campo aperto e Bisseck è l’unico ad avere gamba per fare quel tipo di gioco. Il tedesco è il prototipo del difensore ideale per l’allenatore: fisico e velocità". 

L'obiettivo

—  

"Questo anche perché obiettivo dell’allenatore sarà arrivare alla difesa a quattro, sistema di gioco che permette una miglior copertura del campo. Che poi sia un 4-3-2-1 o 4-3-1-2 poco cambia: i tre davanti - come insegnano, tra gli altri, Gasperini e Guardiola -, sono liberi di muoversi nello spazio e, in tal senso, un indizio non banale su quanto frulla in testa a Chivu per il futuro è emerso pure dai complimenti dell’allenatore a Giovane Santana do Nascimento, o semplicemente Giovane, dopo Verona-Inter: l’allenatore cerca ancora un Lookman, ma a cifre che rientrino nei parametri posti da Oaktree a chi governa l’area tecnica. D’altronde, come provano la parabola di Bonny o l’esplosione di Esposito, Chivu non ha certo remore a lanciare i giovani oppure giocatori che abbiano ancora pochissima esperienza ad alto livello", spiega ancora il quotidiano sulle intenzioni dell'allenatore nerazzurro. 

(Fonte: TS)

Leggi anche
CdS – Lazio, pazza idea San Siro: Sarri si è reinventato e ha fatto lezione
Thuram scalpita e si candida per un posto da titolare con la Lazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA