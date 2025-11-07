Il quotidiano pone l'accento sulla trasformazione che l'allenatore sta mettendo in atto nella sua Inter che vuole con il baricentro più alto

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 12:32)

"L'Inter di Chivu è in trasformazione e una delle prove è Bisseck come titolare al centro della difesa. Con la Lazio dovrebbe però toccare ad Acerbi perché è la “sua” partita e perché gli equilibri nello spogliatoi sono delicati come il cristallo e l’ex pretoriano inzaghiano non ha certo gradito il fatto di non aver più rimesso piede in campo dopo la prestazione molto negativa di Napoli". TuttoSport parla del momento dell'Inter e del modo in cui Chivusta preparando i suoi uomini.

"Problema è che l’Inter di Chivu ha un baricentro più alto rispetto a quella di Inzaghi e i difensori centrali hanno meno protezione dai centrocampisti, questo significa che se la devono cavare giocando spesso a campo aperto e Bisseck è l’unico ad avere gamba per fare quel tipo di gioco. Il tedesco è il prototipo del difensore ideale per l’allenatore: fisico e velocità".

L'obiettivo — "Questo anche perché obiettivo dell’allenatore sarà arrivare alla difesa a quattro, sistema di gioco che permette una miglior copertura del campo. Che poi sia un 4-3-2-1 o 4-3-1-2 poco cambia: i tre davanti - come insegnano, tra gli altri, Gasperini e Guardiola -, sono liberi di muoversi nello spazio e, in tal senso, un indizio non banale su quanto frulla in testa a Chivu per il futuro è emerso pure dai complimenti dell’allenatore a Giovane Santana do Nascimento, o semplicemente Giovane, dopo Verona-Inter: l’allenatore cerca ancora un Lookman, ma a cifre che rientrino nei parametri posti da Oaktree a chi governa l’area tecnica. D’altronde, come provano la parabola di Bonny o l’esplosione di Esposito, Chivu non ha certo remore a lanciare i giovani oppure giocatori che abbiano ancora pochissima esperienza ad alto livello", spiega ancora il quotidiano sulle intenzioni dell'allenatore nerazzurro.

(Fonte: TS)