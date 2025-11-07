L'allenatore ha detto con chiarezza ai suoi cosa ha visto che non va in campo e poi davanti alle telecamere si è assunto la responsabilità di non aver trasmesso le giuste motivazioni

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 08:16)

"Proteggere e difendere i giocatori in pubblico e toni duri in caso di necessità in privato". Così Il Corriere dello Sport racconta la reazione di Cristian Chivu dopo la partita contro il Kairat, quella che si è vista davanti alle telecamere, dove si è presentato un attimo in ritardo, e quella che si è vista e sentita nello spogliatoio. Prima ha manifestato ai suoi giocatori "la sua insoddisfazione".

"Già in campo lo si era visto sbracciarsi e sbraitare più del solito. E nello spogliatoio non ha fatto altro che proseguire. Non gli è piaciuto l’approccio, l’atteggiamento e la difficoltà nel prendere in mano la partita. Pensava di aver lanciato i segnali giusti alla vigilia, avvertendo che servivano applicazione e concentrazione. Non avendo visto ciò che si attendeva, ha preferito dirlo subito, a caldo, lasciando così ai suoi uomini l’opportunità di una riflessione immediata. Poi si è preso il tempo per una sigaretta (magari anche due…) e ci ha messo la “faccia”. Nel senso che, quando gli è stato chiesto di spiegare quella strana prestazione, Chivu si è preso tutti le colpe: «La responsabilità è mia. Evidentemente non sono riuscito a dare le motivazioni giuste. Per me è una lezione»", si legge sul quotidiano sportivo.

È proprio il suo modo di fare, di essere. In pubblico non attaccherà mai nessuno pubblicamente ma quello che ci sarà da dire nello spogliatoio lo dirà e così ha chiesto ai suoi una reazione con la Lazio nella quale non far mancare "attenzione e determinazione". La prestazione non brillante in Champions arrivava da quella contro il Verona, altra vittoria, ma arrivata all'ultimo minuto su autogol degli avversari. Con la Fiorentina si erano viste cose migliori, ma anche contro l'Union l'Inter, prima di vincere aveva rischiato di andare sotto. L'allenatore nerazzurro si aspetta altro dall'Inter e lo ha detto chiaramente.

(Fonte: Corriere dello Sport)