Thuram scalpita e si candida per un posto da titolare con la Lazio

Il calciatore è rientrato da un infortunio e Chivu gli ha concesso venti minuti contro il Kairat. Non è stato convocato da Deschamps

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 09:46)

Marcus Thuram vuole riprendersi il suo posto. È tornato a giocare nel secondo tempo della gara contro il Kairat dopo lo stop per l'infortunio che si era procurato contro lo Slavia Praga. Quell'infortunio gli aveva fatto saltare la pausa di ottobre eDeschampsnon lo ha convocato neanche per questa tornata delle Nazionali. I segnali arrivati nella gara di Champions sono buoni: il giocatore ha recuperato dall'infortunio ma il dubbio resta sul minutaggio, sulla tenuta dopo sei partite fuori dal campo.

Chivucapirà nelle prossime ore se potrà contare sul francese da titolare: l'allenatore, fino a che è stato a disposizione, lo ha messo sempre in campo dal primo minuto. "L’attaccante interista ha voglia di tornare a essere decisivo, riprendendo quel discorso che si era bruscamente interrotto e che lo vede ancora come terzo miglior marcatore della squadra (dietro Lautaro e Calhanoglu) a quota 5 reti, nonostante per tutto il mese di ottobre abbia saltato 6 delle 14 partite stagionali", si legge a proposito del francese sul Corriere dello Sport.

Dopo la partita con la Lazio, Marcus avrà due settimane di lavoro con l'Inter in vista dei tanti big match che attendono la squadra nerazzurra dopo la pausa: il derby, l'Atletico Madrid e poi anche il Liverpool. Contro la squadra biancoceleste spera di esserci dal primo minuto: in 4 incontri ha segnato loro due gol e vuole riprendere confidenza con la rete.

