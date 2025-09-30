"L’Inter prosegue con il turnover scientifico: dentro Sommer portiere di coppa; riposo ad Akanji e De Vrij dietro, per non perdere Bisseck dopo gli errori con la Juve e per affidarsi ad Acerbi; la fisicità di Sucic al posto della tecnica di Mkhitaryan; infine, in attacco, probabile nuova coppia Lautaro-Bonny dopo Thuram-Esposito, ma Chivu potrebbe anche sorprendere. Lautaro torna a San Siro in Europa dopo le meraviglie con il Barça. Uno contro uno non c’è gara. Tre punti, sporchi e cattivi ma necessari, e poi stesso discorso in Belgio (Saint-Gilloise) e contro i kazaki del Kairat: questa Champions si aggredisce così, tutta e subito", aggiunge Gazzetta.
