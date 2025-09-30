"Soltanto la storia — il finale di stagione — dirà se il progetto di Chivu è quello giusto. Per il tecnico nerazzurro — com’è chiaro da parole, opere e omissioni — non si possono tagliare i fili con il passato in un giorno. Soprattutto se è stato un passato così totalizzante dal punto di vista tecnico, tattico e degli interpreti. Non era infrequente accusare l’Inter di un certo immobilismo, dalla formazione al turnover, ma forse è stata anche la sua forza. Inzaghi non aveva cancellato Conte: s’era arricchito dell’eredità, distaccandosene progressivamente con una manovra più palleggiata, la mediana di tre registi, i due attaccanti più lontani. Chivu ha rinunciato al cambio tattico che sembrava sicuro, recuperando il 3-5-2 inzaghiano, ma lo ha reso più verticale: quasi un ritorno a Conte che aveva però Lukaku pivot", spiega La Gazzetta dello Sport.