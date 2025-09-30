FC Inter 1908
Inter-Slavia, dentro Sommer e Bisseck. I cambi di Chivu: tocca a Bonny? Occhio alle sorprese

Il tecnico ruoterà le forze per la sfida di questa sera in Champions League contro lo Slavia Praga. Possibile coppia inedita in attacco
Andrea Della Sala Redattore 

Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ruoterà le forze per la sfida di questa sera in Champions League contro lo Slavia Praga. Possibile coppia inedita in attacco e turno di riposo per Thuram.

"Soltanto la storia — il finale di stagione — dirà se il progetto di Chivu è quello giusto. Per il tecnico nerazzurro — com’è chiaro da parole, opere e omissioni — non si possono tagliare i fili con il passato in un giorno. Soprattutto se è stato un passato così totalizzante dal punto di vista tecnico, tattico e degli interpreti. Non era infrequente accusare l’Inter di un certo immobilismo, dalla formazione al turnover, ma forse è stata anche la sua forza. Inzaghi non aveva cancellato Conte: s’era arricchito dell’eredità, distaccandosene progressivamente con una manovra più palleggiata, la mediana di tre registi, i due attaccanti più lontani. Chivu ha rinunciato al cambio tattico che sembrava sicuro, recuperando il 3-5-2 inzaghiano, ma lo ha reso più verticale: quasi un ritorno a Conte che aveva però Lukaku pivot", spiega La Gazzetta dello Sport.

"L’Inter prosegue con il turnover scientifico: dentro Sommer portiere di coppa; riposo ad Akanji e De Vrij dietro, per non perdere Bisseck dopo gli errori con la Juve e per affidarsi ad Acerbi; la fisicità di Sucic al posto della tecnica di Mkhitaryan; infine, in attacco, probabile nuova coppia Lautaro-Bonny dopo Thuram-Esposito, ma Chivu potrebbe anche sorprendere. Lautaro torna a San Siro in Europa dopo le meraviglie con il Barça. Uno contro uno non c’è gara. Tre punti, sporchi e cattivi ma necessari, e poi stesso discorso in Belgio (Saint-Gilloise) e contro i kazaki del Kairat: questa Champions si aggredisce così, tutta e subito", aggiunge Gazzetta.

