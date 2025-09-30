Finalmente Inter e Milan potranno iniziare l'iter per avere il loro stadio. In mattinata è stata approvata la vendita di San Siro ai due club che demoliranno il Meazza e costruiranno un nuovo impianto.

"Uno stadio da 71.500 posti, circondato da 140 mila metri quadrati di verde. Accanto, una porzione del vecchio Meazza rimarrà in piedi, a omaggio della Scala del calcio. Il progetto del nuovo impianto milanese sarà firmato dagli studi di architettura Foster+Partners e Manica, guidati rispettivamente da Lord Norman Foster e David Manica. Ecco il progetto che cambierà il volto del quartiere di San Siro, a cui ieri il Consiglio comunale ha dato l’ok definitivo. La nuova cittadella dello sport dovrà attrarre, secondo Inter e Milan, circa 11,6 milioni di visitatori l’anno, generando un indotto economico complessivo di circa 4,6 miliardi. Oltre al verde, uno degli elementi chiave sarà lo spostamento del tunnel Patroclo verso est in modo tale da creare tra via Tesio e il nuovo tunnel lo spazio per lo stadio e i parcheggi sotterranei", scrive Repubblica Milano.