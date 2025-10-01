Cristian Chivu è entrato nella storia come quarto allenatore nerazzurro a vincere le prime due partite di Champions League, dopo Spalletti (2018/19), Ranieri (2011/12) e Mancini (2004/05).

Denzel Dumfries ha preso parte a nove gol in Champions, con 4 reti e 5 assist: da quando è arrivato a Milano, ovvero nelle ultime 5 edizioni, solo Hakimi (14),Grimaldo (13) e Cancelo (12) hanno fatto meglio.