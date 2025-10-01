FC Inter 1908
Chivu come Spalletti e Mancini, la 7ª di Lautaro e Bastoni assistman: i numeri di Inter-Slavia

Dal primato di Lautaro alle due vittorie di Chivu: numeri e statistiche dell’Inter dopo il successo per 3-0 sullo Slavia Praga in Champions League
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Altri tre punti in classifica, ma non solo. La vittoria per 3-0 contro lo Slavia Praga regala all’Inter alcuni spunti e numeri molto interessanti, come riferisce Il Corriere dello Sport.

Lautaro Martinez è diventato il primo giocatore nerazzurro a segnare almeno un gol in sette edizioni della Coppa dei Campioni/Champions League, superando Julio Cruz fermo a quota sei. Inoltre il Toro ha firmato la sua terza marcatura multipla in carriera nella competizione, dopo la tripletta al Monaco dello scorso gennaio e la doppietta già contro lo Slavia Praga del novembre 2019.

Cristian Chivu è entrato nella storia come quarto allenatore nerazzurro a vincere le prime due partite di Champions League, dopo Spalletti (2018/19), Ranieri (2011/12) e Mancini (2004/05).

Denzel Dumfries ha preso parte a nove gol in Champions, con 4 reti e 5 assist: da quando è arrivato a Milano, ovvero nelle ultime 5 edizioni, solo Hakimi (14),Grimaldo (13) e Cancelo (12) hanno fatto meglio.

Bene anche Bastoni, già a quota sei assist. è il centrale che dalla stagione 2020/21 e ha serviti di più nella competizione.

Nelle ultime due stagioni, nessuna squadra ha vinto più partite dell’Inter in Champions League: 12 vittorie come il PSG, su 17 sfide, con tre pari e due sconfitte.

