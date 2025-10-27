Il tecnico ha festeggiato ieri 45 anni e di ritorno da Napoli ad Appiano Gentile ha trovato una torta per festeggiare il suo compleanno

Andrea Della Sala Redattore 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 11:02)

Il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, ha festeggiato ieri 45 anni e di ritorno da Napoli ad Appiano Gentile ha trovato una torta per festeggiare il suo compleanno:

"Avrebbe desiderato un regalo di compleanno migliore, sotto forma di risultato positivo contro il Napoli, ma Cristian Chivu ha ricevuto lo stesso una bella sorpresa ieri ad Appiano Gentile, di ritorno dalla trasferta al Maradona. Lo staff nerazzurro gli ha fatto trovare una torta per spegnere le 45 candeline. L’allenatore ovviamente ha apprezzato il gesto, che è servito a stemperare la tensione. Una celebrazione sobria, prima di tornare al lavoro a dedicarsi alla preparazione della prossima partita, mercoledì a San Siro contro la Fiorentina: il calendario non dà tregua", racconta Gazzetta.