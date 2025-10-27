L'Aia prenderà provvedimenti nei confronti dell'arbitro Mariani e dei suoi assistenti, ma alcuni episodi continunano a far discutere

Fabio Alampi Redattore 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 10:46)

Anche l'Aia conferma la linea dell'Inter: la prestazione della squadra arbitrale nel match contro il Napoli è stata ampiamente insufficiente. Ci saranno conseguenze immediate, arbitro e assistenti verranno fermati. Tuttavia Il Mattino ci tiene a fare alcune precisazioni: "Una premessa. Il 24 novembre del 2024, quando l'arbitro Mariani concesse a San Siro all'Inter un calcio di rigore per un contatto (inesistente) tra Anguissa e Dumfries, il presidente nerazzurro Marotta non ritenne doveroso intervenire per dare «una mano al sistema». E quando Conte si lamentò al 90', nonostante l'1-1 e il rigore sbagliato da Calhanoglu, venne travolto dal solito sarcasmo sul suo modo di fare".

"Marotta è stato protagonista di plateali proteste nei confronti degli arbitri ma anche all'Osservatore dell'Aia, Maurizio Ciampi. Ciampi, ex designatore degli arbitri della serie C, è colui che ha dato il primo giudizio sulla direzione arbitrale ed era presente al Maradona. E già nella notte, dopo l'incrocio al telefono tra Gianluca Rocchi (il designatore) e Antonio Zappi (il presidente degli arbitri) ne è uscita fuori una sonora e severa bocciatura per l'arbitraggio al Maradona.

Marotta e l'Inter pretendono una punizione esemplare per Mariani, l'assistente Bindoni e persino per il Var Marini (che avrebbe potuto cancellare il rigore) e alla fine verranno accontentati: per un mese, almeno, Mariani non dirigerà in serie A (ma forse pure in B) e anche di più resterà ai box l'assistente Bindoni sul cui conto, da sabato sera, si è scatenato sui social una vera e barbarica pubblicazione di quella che è la sua carriera e la sua vita. Meno gravi le colpe di chi era al Var. Ma pure tali da subire una punizione: Marini salterà al massimo solo un paio di giornate".

"In realtà, a rivedere tutto, il rigore c'è: Mkhitaryan entra con la tibia destra su Di Lorenzo ce ha la gamba sinistra in fase di appoggio. La pressione del contatto, lo dicono le immagini, fa deformare il muscolo del polpaccio. Da qui la caduta. Sicuri proprio che non sia penalty?

[...] Nella relazione l'arbitraggio viene considerato negativo e non solo in occasione del rigore fischiato su segnalazione del guardalinee. Ci sono un paio di gialli non dati, la gestione del caos attorno a Conte e i plateali gesti di Lautaro sono tutti passati in cavalleria. Tutti contenti, giustizia è fatta? Magari in casa Inter tutti saranno soddisfatti per le condanne a Mariani, Bindoni e Marini. [...] Marotta «per dare una mano al sistema» ha deciso di entrare a piedi uniti. Ma anche il Napoli sa bene come contro-replicare".