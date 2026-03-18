Cristian Chivu non vuole che i suoi si facciano prendere dall'isteria e fai fantasmi degli anni passati. Questo il concetto di questi giorni

Marco Macca Redattore 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 13:46)

Cristian Chivu non vuole che i suoi si facciano prendere dall'isteria e fai fantasmi degli anni passati. L'allenatore dell'Inter in questi giorni, come scrive il Corriere dello Sport, sta martellando la squadra su un concetto molto chiaro:

"Al di là di tutto, la verità è che l’Inter deve ricalibrarsi e tornare a fare quello che faceva benissimo almeno fino alla vittoria con la Juventus: da quella gara in poi, infatti, sono emerse le prime difficoltà e qualche avvisaglia di stanchezza".

"Fantasmi, nervosismo e frenesia devono essere messi da parte, come, peraltro, Chivu sta ribandendo al suo gruppo sin dal giorno dopo il derby: lo scudetto è lì, a qualche passo di distanza, va soltanto preso. Tanto meglio, quindi, dopo 3 gare senza riuscire a festeggiare, lanciare subito un nuovo segnale agli avversari, andando a prendersi i 3 punti a Firenze".

(Fonte: Corriere dello Sport)