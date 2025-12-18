"Questa volta, vista la particolarità dell’evento, il tecnico romeno ha deciso di non guardare più in là della prossima sfida, potenzialmente dispettosa, come il venticello che fende l’aria della capitale del Regno. Insomma, prima di soffermarsi eventualmente su Conte o Allegri, Chivu si concentra solo su Vincenzo Italiano, che affronterà pure in campionato per inaugurare l’anno nuovo: l’idea di fondo è presentare la migliore formazione possibile , al netto di acciacchi e infortuni, concedendosi solo una variante sul portiere . Solo dopo, in caso di vittoria, verrà verificato il livello fisico di chi ha giocato, anche alla luce del cambio di temperatura, fuso e abitudini. La sensazione è che non sarà un problema spremere gran parte degli stessi, vista l’importanza di questa Coppa e le conseguenze che darebbe sulla stagione una vittoria o una sconfitta", spiega La Gazzetta dello Sport.

"La ThuLa, soprattutto, è teoricamente pronta a fare il bis di partite, una dietro l’altra, intanto dovrebbe iniziare a ballare insieme in semifinale. A far compagnia all’intoccabile Lautaro, a Genova c’era il bambino Pio, mentre a Riad dovrebbe tornare il gemello Thuram. Non è solo la doppia d’attacco di questa era nerazzurra, per l’Inter è una manifestazione di intenti: se ci sono l’argentino e il francese insieme, è perché la palla scotta. I tormenti della destra interista, amplificati dall’operazione alla caviglia di Dumfries, potrebbero essere curati sul mercato, intanto c’è il solo Luis Henrique a cantare e a portare la croce. Se sulla fascia mancina è pronto Dimarco, è confermato Zielinski nel ruolo di regista. Calha ha bisogno di qualche allenamento ancora e ha nel mirino soprattutto l’eventuale finale. Accanto al regista improvvisato, da un lato ecco il solito Barella, mentre dall’altro lato Mkhitaryan ha attivato la freccia su Sucic. Nella difesa priva di Acerbi, il trio titolare si sta assestando ormai in questa forma: da destra a sinistra, Bisseck-Akanji-Bastoni. In porta, invece, Chivu sembra essere deciso a dare un premio a Martinez: proprio questa potrebbe essere la Supercoppa dello spagnolo, a cominciare dalla semifinale, poi si vedrà. Fin qua Josep si è allenato con concentrazione, anche se sulla testa pende una accusa di omicidio stradale. Dopo la tragedia, ha rivisto il campo in Coppa Italia contro il fragile Venezia consegnatosi al patibolo: farlo qui e ora, con un trofeo in ballo, avrebbe tutt’altro senso", aggiunge Gazzetta.