L’Inter è arrivata per ultima, ieri in tarda serata a Riad. Cristian Chivu ha qualche dubbio da sciogliere per la sfida al Bologna, a partire dal portiere. Per Martinez, che era già tornato in campo in Coppa Italia col Venezia, la Supercoppa potrebbe essere l’occasione per riprendere davvero confidenza con il campo dopo l’incidente d’auto che ha causato la morte di un 81enne a fine ottobre. Il ballottaggio con Sommer, che ieri ha compiuto 37 anni, è aperto. Mentre in attacco è favorita la Thu-La, sull’aereo per l’Arabia sono saliti anche Darmian, ormai recuperato e Calhanoglu. Soprattutto il turco, che ha saltato Genova dopo il fastidio all’adduttore con il Liverpool, dovrebbe rientrare nell’eventuale finale. Darmian invece si aggiunge alla lista di vice Dumfries. Ma non far rimpiangere l’olandese, fuori fino a marzo per la caviglia, è dura", scrive il Corriere della Sera.