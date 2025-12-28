I due giocatori hanno sbagliato in malo modo il rigore battuto in Supercoppa e sono pronti a guidare la squadra per rifarsi e per restare lì in vetta alla classifica

28 dicembre 2025

Barellae Bastoni, due senatori all'Inter, hanno sempre fatto la differenza in nerazzurro e nell'ultimo periodo sono stati nel mirino della critica per alcuni momenti no e anche per aver sbagliato il rigore nella semifinale di Supercoppa contro il Bologna.

Il Corriere dello Sport parte proprio da loro due per raccontare la voglia dell'Inter di riscattarsi dopo quanto successo a Riyadh, quell'eliminazione con quei rigori tirati in malo modo non è facile da digerire, ma la squadra proverà a riprendere il suo cammino in campionato già dalla gara con l'Atalanta (con una partita da recuperare a metà gennaio).

"Il desiderio dei due nerazzurri ora è di agguantare subito una rivincita, per gonfiare il petto e difendere la vetta della Serie A. Sentimenti sui quali poter tranquillamente scommettere. Lo farà senz’altro Cristian Chivu, pronto a schierare sia Bastoni che Barella ancora una volta nell’undici titolare".

"Quasi mai, d’altronde, ha rinunciato alla loro qualità da quando siede sulla panchina nerazzurra. Sono infatti i giocatori più utilizzati in rosa finora, includendo perfino Sommer. 1.735 i minuti giocati da Bastoni, seguito a ruota da Barella a quota 1.640. Un dato che denota la loro importanza nel contesto, ma smaschera anche la lacuna legata all’assenza di alternative in grado di garantire lo stesso tipo di lavoro", si legge a proposito dei due nerazzurri e del loro impiego.

Barella ha saltato solo una partita, quella di Coppa Italia contro il Venezia ed ha giocato da titolare 19 gare su 22, subentrando ai compagni solo due volte. In mezzo al campo ci saranno lui e Calhanoglu con Mkhitaryan favorito rispetto a Zielinski. In avanti nessuna sorpresa attesa. Manca Bonny per infortunio e Thuram e Lautaro dovranno giocare quindi dal primo minuto con Esposito pronto a dar loro una mano in un secondo momento. A destra dovrebbe giocare Luis Henrique e Diouf partirà dalla panchina anche se ha dimostrato di aver intraprendenza sulla fascia. Akanji dovrebbe invece tornare in campo dal primo minuto. De Vrij potrebbe essere favorito rispetto a Bisseck.

