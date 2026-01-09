FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Crosetti: “Chivu-Conte, quando un interista incontra uno juventino finisce a schifìo”

news

Crosetti: “Chivu-Conte, quando un interista incontra uno juventino finisce a schifìo”

Crosetti: “Chivu-Conte, quando un interista incontra uno juventino finisce a schifìo” - immagine 1
La sfida di domenica sera tra Inter e Napoli raccontata dal giornalista come di uno scontro tra chi ha un passato da giocatore con colori che non potrà mai rinnegare
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

"Quando uno juventino incrocia un interista, gli stracci volano fino a Napoli. La premessa di Inter-Napoli, in qualche modo anche Chivu contro Conte, è nell'anagrafe genetica dei protagonisti e mescola cronaca stretta e storia piccola. La tensione è nel sangue, così come nelle lacrime che scendono metaforicamente a ogni lamentela, a ogni mugugno. «Io non piango mai», dice Chivu. «Io non ho mai chiesto ai miei presidenti di fare i papà ai giocatori», dice Conte. Parlarsi senza nominarsi". Così il quotidiano La Repubblica introduce la sfida di domenica sera tra Inter e Napoli.

Crosetti: “Chivu-Conte, quando un interista incontra uno juventino finisce a schifìo”- immagine 2

"Antonio Conte è un bianconero errante, Cristian Chivu un nerazzurro militante. Non è tutto, però qualcosa spiega. Quando a maggio Chivu aveva un'altra maglia addosso, quella del Parma, e Conte a Parma si stava giocando uno scudetto, l'elettricità portò all'espulsione di entrambi. L'allenatore del Napoli litigò con un collaboratore di quello del Parma. La fregatura dei labiali ha mostrato anche i virgolettati non proprio entusiasmanti tra Conte, ancora lui, e Lautaro, e qui siamo a ottobre. Frasi brutte. «Lautaro è un ottimo giocatore, come uomo invece non ho fatto in tempo a conoscerlo», spiegò Conte, il suo modo di dire che invece lo aveva conosciuto eccome, e non proprio stimato", spiega ancora Maurizio Crosetti sulle pagine sportive del quotidiano.

Una sfida che potrebbe essere decisiva a cui ci si avvia dopo diverse polemiche arbitrali. E in generale quando le due squadre si sono incontrate di recente sono state scintille in mezzo al campo e poi ai microfoni quando c'è stato da commentare l'ennesimo episodio.

Crosetti: “Chivu-Conte, quando un interista incontra uno juventino finisce a schifìo”- immagine 3

"La rincorsa, qui in Italia si prende sempre a parole. Un gioco delle parti che non risparmia nessuno, ma che qualcuno incarna come un'autobiografia. Quelli come Antonio Conte, appunto, uomo di frasi ma pure di sostanza, e prima di lui Mourinho, non a caso un tempo sulla panchina che sarebbe stata di Conte e che adesso è abitata da un personaggio più tranquillo, Chivu, ma non meno tenace, deciso a difendersi con le parole che non usa mai per attaccare, almeno non per primo. Quando un interista incontra uno juventino, a schifìo finisce", conclude il giornalista.

(Fonte: La Repubblica)

Leggi anche
Inter-Napoli, sfida dei bilanci. Ricavi tripli per i nerazzurri, ma sul fronte delle spese…
Inter, Chivu lavora sulla tenuta nervosa: “Da giorni ad Appiano ripete un concetto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA