L'Inter ha sempre quei 10/20 minuti in cui compromette un po' quello che fa e cala: quest'anno ha saputo fare la partita di lotta cercando il gol. Io mi aspetto l'Inter con un'idea di occasione grossa per dare il primo strappo: ha tutti in condizione, ha uno dei migliori Lautaro di sempre per me. Ha una serie di situazioni che mi fa dire che è una grande occasione che l'Inter sentirà tale e proverà a sfruttare. Ma Conte è uno dei migliori allenatori al mondo e il migliore in Italia: è nato per un determinato tipo di sfide quando è sfavorito. Sente la preparazione alla sfida come la sfida: lui da ieri la sta già giocando. Se riesce a fargli dare quello che ha dato sempre, la cosa che ho detto all'inizio può essere compromessa: ma la parola per spostare la partita è a favore dell'Inter.

Questa partita con un risultato è quasi decisiva, ovviamente metto il quasi. I meriti dell'Inter? E' uscita tritata dalla Champions League e abbandonata da Inzaghi, Chivu arriva e dà all'Inter, non solo la eredita: dà anche al calcio. E per quanto lui faccia parte della nuova ondata di allenatori, ha una cosa: lo sta facendo in una grande squadra. Ci avete mai pensato? Noi parliamo delle idee e della comunicazione, ma lui lo fa nell'Inter: è tra le squadre più importanti al mondo nell'ultimo quinquennio. Compete in Europa, sempre in Italia: lui arriva e incide nell'Inter e nel calcio in Italia. L'Inter è la più forte certo, ma va saputa allenare: la maglia pesa anche per gli allenatori. E' nettamente la più forte per me, il divario è netto per come sono andate le cose in infermeria nel Napoli: l'Inter ha tutto nella rosa. Ma Chivu la sa allenare. Noi sappiamo com'è andata la situazione nella ricerca del nuovo allenatore, chi erano stati cercati e dove sono andati a parare: ma non abbiamo mai, nonostante non fosse la prima scelta, non stimato Chivu. Dall'inizio".