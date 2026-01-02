“Una volta il ricorso alla difesa a tre era considerato un ripiego pragmatico e ultra-difensivo. Un modo per chiudersi a cinque, proteggere meglio i corridoi e trovarsi in superiorità dietro, rinunciando a un uomo davanti. Un catenaccio moderno. Presto però i tecnici più visionari hanno reso elastica la linea a tre. Si pensi al Toloi di Gasperini spostato in mediana e, oggi, a Bastoni nell’Inter per non dire del Calafiori azzurro. Altri come Spalletti s’erano già inventati la difesa a “tre e mezzo”, con un esterno che si accentra mentre l’altro si spinge avanti. Così Mancini ha vinto l’Europeo”.