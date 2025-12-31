CdS – Thuram e l’anno che verrà: a caccia di continuità e gol

Il quotidiano parla oggi del giocatore che è riuscito ad incidere ancora poco anche a causa dell'infortunio di ottobre

Eva A. Provenzano Caporedattore 31 dicembre 2026 (modifica il 31 dicembre 2026 | 15:16)

"Maggiore continuità e più gol. Sono questi i buoni propositi di Marcus Thuram per il 2026, dopo aver chiuso il 2025 con i 65’ di Bergamo in un anno complessivamente fatto di più ombre che luci". Così il Corriere dello Sport parla dell'attaccante dell'Inter che era stato determinante con Inzaghi e che ha visto aumentare la concorrenza in attacco con l'arrivo di Bonny ed Esposito.

"L’anno che sta per finire ha portato in dote a Tikus 14 reti in 48 presenze, confermando che la continuità in zona gol è una condizione necessaria per alzare l’asticella soprattutto in campionato, dove sono arrivati 6 gol in 26 partite e dove l’obiettivo finale va conquistato nei mesi passo dopo passo", aggiunge il quotidiano sportivo sull'attaccante francese. Nell'anno del Mondiale trovare più gol e continuità è anche un modo per mettersi in mostra. Chivu chiede profondità e rapidità e lui ha le caratteristiche per sposare la filosofia del tecnico nerazzurro.

Sul rendimento del giocatore ha influito sicuramente l'infortunio che si è procurato ad ottobre e che gli ha fatto saltare sei gare, ma anche a fine 2024 aveva avuto problemi fisici e non era riuscito a trovare costanza a inizio 2025. Il 2026 ricomincia dalla gara con il Bologna e da buoni propositi dopo il gol segnato ai rossoblù proprio in Supercoppa dopo qualche secondo dal fischio d'inizio.

(Fonte: Corriere dello Sport)