TS – Chivu catechizza l’Inter: tre cose che non gli sono piaciute

L'Inter catechizzata da Chivu . Ne parlano questa mattina tutti i quotidiani e ne parla anche TuttoSport sottolineando quali sono state le cose che non sono piaciute all'allenatore nerazzurro nella serata della vittoria con il Kairat. "Me la prendo così", ha detto il mister sapendo che la sofferenza in campo è stata troppa per il tipo di impegno.

"Prima di aver fatto pubblicamente ammenda per la prestazione tutt’altro che brillante con il Kairat («Mi prendo la responsabilità di non essere riuscito a trasmettere la motivazione giusta per questa partita, ma alla fine contava la vittoria») Cristian Chivu ha catechizzato la squadra nel cuore dello spogliatoio, per questo si è presentato a tarda ora davanti ai microfoni. Non è la prima volta che succede (pure dopo il ko a Torino con la Juve non fu tenero con i giocatori): l’altra sera ha puntato sull’approccio sbagliato, su una certa superficialità che non gli è piaciuta, sulla mancanza di attenzione unita alla frenesia nelle scelte. È comunque arrivata una vittoria e, dopo tutto, è quello che conta", si legge sul quotidiano sportivo torinese.