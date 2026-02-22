Archiviata l'importantissima vittoria di Lecce, che ha permesso alla squadra di volare momentaneamente a +10 sul Milan, l'Inter di Chivu con la testa è già a martedì, quando a San Siro proverà a ribaltare il 3-1 di Bodo nel ritorno dei playoff di Champions League.
Gazzetta: “Chivu col Bodo risparmi sul turnover! Dimarco e Zielinski troppo importanti”
A tal proposito, scrive la Gazzetta dello Sport:
"Quanto a martedì, per il ritorno in Champions con il Bodo, la situazione è chiara: con Dimarco e Zielinski, esclusi in Norvegia per turnover, il 3-1 dell’andata è ribaltabile. Ergo, Chivu risparmi sulle rotazioni. Se occorrerà, Dimarco potrà riposare contro il Genoa, l’avversario successivo. Quest’Inter non può e non deve uscire ai playoff di Champions".
