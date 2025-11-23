"Più di altre volte, ogni scelta stasera sarà fondamentale: Acerbi parte in vantaggio su Bisseck e De Vrij, ma di fronte all’abilità in contropiede del Milan la tipologia del centrale è un fattore da considerare. E le letture del vecchio «Ace» sono ancora le migliori. Al posto di Mkhitaryan, altra assenza di peso, Zielinski è in leggero vantaggio su Sucic. Perché c’è anche Modric da considerare: va limitato con la fisicità, ma soprattutto con la tecnica, creando spazio anche per le giocate di Calhanoglu", analizza il quotidiano.