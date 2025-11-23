FC Inter 1908
Inter, Chivu si tiene due armi in panchina. Difesa e centrocampo: chi parte avanti

Il tecnico ritrova la ThuLa dal 1', ma sa di poter contare anche su Bonny ed Esposito a gara in corso. Dubbi in difesa e a centrocampo
Il tecnico dell'Inter Chivu ritrova la ThuLa dal 1', ma sa di poter contare anche su Bonny ed Esposito a gara in corso. Dubbi in difesa e a centrocampo

"La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria. Il primo derby di Chivu, almeno a parole, sembra una canzone di Ornella Vanoni, milanista ma tifosa del suo giovane fan Bonny. Oggi il francesino dovrebbe partire dalla panchina, lasciando il posto dopo cinquanta giorni al grande ritorno di Thuram. Ma assieme a Esposito, Bonny è una delle armi in più dell’Inter rispetto ai cinque derby senza vittoria della scorsa stagione. Quella in meno è Dumfries, fermato ai box da un problema alla caviglia (fuori pure mercoledì a Madrid). Un ko che costringe Chivu a riadattare il mancino Augusto sulla fascia destra", scrive il Corriere della Sera.

"Più di altre volte, ogni scelta stasera sarà fondamentale: Acerbi parte in vantaggio su Bisseck e De Vrij, ma di fronte all’abilità in contropiede del Milan la tipologia del centrale è un fattore da considerare. E le letture del vecchio «Ace» sono ancora le migliori. Al posto di Mkhitaryan, altra assenza di peso, Zielinski è in leggero vantaggio su Sucic. Perché c’è anche Modric da considerare: va limitato con la fisicità, ma soprattutto con la tecnica, creando spazio anche per le giocate di Calhanoglu", analizza il quotidiano.

