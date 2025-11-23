Derby, Allegri punta sul duo Pulisic-Leao. Bartesaghi a sinistra

Il Corriere dello Sport parla delle scelte di Allegri per la partita di questa sera a San Siro

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 novembre 2025 (modifica il 23 novembre 2025 | 09:46)

Pulisic e Leao contro l'Inter. La scelta di Allegri è quella che viene ribadita da giorni. I due giocheranno insieme per la prima volta da titolari in campionato e lo faranno nel derby contro l'Inter.

"C'è un solo precedente in gare ufficiali: Milan-Bari, trentaduesimi di Coppa Italia, esordio stagionale dei rossoneri ma dopo 17 minuti il portoghese era stato costretto ad uscire ed è rimasto fuori 45 giorni e quando è rientrato nel frattempo si era fatto male Pulisic per un colpo in Nazionale. Ora tocca a loro due", spiega il Corriere dello Sport.

"Alle loro spalle, il tecnico livornese potrà nuovamente contare su tutta l'esperienza e la qualità di Rabiot, al rientro in campo 49 giorni dopo l'ultimo match giocato in rossonero. Il francese affiancherà in mezzo Modric e Fofana e sosterrà a sinistra il classe 2005 Bartesaghi, preferito al più esperto Estupiñan". Il giovane italiano ha vinto quindi il ballottaggio. A destra giocherà Saelemaekers. In difesa Tomori, Gabbia e Pavlovic.

Allegri, oltre ad Athekame non potrà contare su Gimenez che continua ad allenarsi a parte per un fastidio alla caviglia. In attacco l'alternativa è Nkunku che era partito titolare nelle ultime due gare. In mezzo ci sono "Ruben Loftus-Cheek, Samuele Ricci e anche Ardon Jashari, reduce dai 90 minuti collezionati in amichevole dopo due mesi di stop".

(Fonte: Corriere dello Sport)