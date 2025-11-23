Inter-Milan, pronto l’omaggio nerazzurro a Ornella Vanoni

La cantante, scomparsa nei giorni scorsi a 91 anni, simpatizzava Milan ma è stata amata da tutti. Pure da Bonny, attaccante nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 novembre 2025 (modifica il 23 novembre 2025 | 10:16)

La Milano del derby, la Milano che perde uno dei suoi talenti senza fine. Ornella Vanoni è morta a 91 anni e Inter e Milan ieri si sono unite al cordoglio dell'Italia intera che si stringe al dolore di famiglie e amici per la perdita della cantante. Questa mattina al Piccolo Teatro Grassi la camera ardente per l'ultimo saluta alla nota artista.

Questa sera a San Siro l'omaggio pensato dall'Inter per ricordare la cantante. Un omaggio previsto quando le squadre rientreranno negli spogliatoi alla fine del riscaldamento, come sottolinea TuttoSport. Un'icona della musica italiana che simpatizzava per il Milan e ultimamente era rimasta impressionata dalle parole di Bonny, attaccante dell'Inter che aveva raccontato come 'L'appuntamento' fosse una delle sue canzoni preferite da quando l'aveva sentita nello stadio del suo agente. Gli ricorda la musica ascoltata dalla sua mamma. Saputa questa cosa la Vanoni aveva mandato un messaggio al giocatore nerazzurro.

"Quando sento quella canzone è come segnare un gol", aveva detto il calciatore nerazzurro. E la Vanoni gli aveva promesso che sarebbe andato a vederlo a San Siro. "Ha raccontato Milano e le sue passioni come pochi altri", ha scritto l'Inter. Stasera l'omaggio alla donna in un San Siro stracolmo pronto ad applaudirla.

