Forfait per Denzel Dumfries per Inter-Milan di domenica: salgono le quotazioni di un giocatore su tutti per il derby

Alessandro Cosattini Redattore 18 novembre 2025 (modifica il 18 novembre 2025 | 19:44)

Forfait per Denzel Dumfries per Inter-Milan di domenica. Salgono le quotazioni di un giocatore su tutti per il derby, sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Si fa sempre più in salita la strada che porta al derby per Denzel Dumfries: l’esterno olandese dell’Inter non ha ancora smaltito il problema alla caviglia che lo ha fermato in nazionale, e la visita di oggi ad Appiano suggerisce la massima prudenza. Le condizioni di Dumfries verranno monitorate e valutate giorno dopo giorno, ma il tempo a disposizione è oggettivamente limitato: restano quattro allenamenti da qui alla supersfida di domenica sera contro il Milan, ed è difficile ipotizzare che il laterale di Chivu possa recuperare in così poco tempo.

Dumfries aveva accusato i primi fastidi dopo Inter-Lazio, a causa di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, ma era comunque partito per l’Olanda. Proprio dal ritiro degli Oranje, poi, era arrivata la notizia dello stop precauzionale, alla vigilia della partita con la Polonia di venerdì scorso: Dumfries si era sottoposto agli accertamenti del caso – che incoraggiavano all’ottimismo in vista del Milan - ed era rientrato in Italia. Il controllo di ieri, condotto dallo staff medico nerazzurro, ha delineato però un quadro più complicato del previsto: più passano le ore e più si fa strada una discreta dose di pessimismo in chiave derby.

A questo punto salgono le quotazioni di Carlos Augusto come possibile cambio per l’olandese sulla destra, visto anche il rendimento deludente di Luis Henrique, vice Dumfries rimasto tale solo sulla carta. Indicativa, in questo senso, è stata la mossa di Chivu proprio nella partita con la Lazio: quando il tecnico interista ha richiamato Dumfries in panchina, ha schierato il mancino Carlos Augusto, adattandolo sulla destra", si legge.