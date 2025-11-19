Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu oggi ritrova gran parte della rosa di rientro dalle gare con le nazionali. Unico a tornare domani è il difensore svizzero Akanji, impegnato per 180' con la nazionale.
news
Inter, ThuLa riunita in vista del derby. Oggi tornano i nazionali: manca solo Akanji, ma…
"Ventriquattr’ore ancora e Cristian Chivu potrà riabbracciare tutti gli interisti al rientro dagli impegni con le nazionali. Oggi ad Appiano è atteso il blocco azzurro, anima e motore dell’Inter che domenica sera andrà a caccia della prima vittoria in un derby dopo lo zero assoluto della scorsa stagione. Per la seduta in programma questa mattina, al gruppo si aggregheranno Barella, Bastoni, Dimarco, Esposito e Frattesi, reduci dalla figuraccia contro la Norvegia. Insieme a loro si rivedranno Sucic e Zielinski, che si contenderanno la casella di mezzala sinistra nella mediana di Chivu per la sfida ai rossoneri, e Calhanoglu. Il turco ha lasciato il ritiro della nazionale di Montella già domenica scorsa (diffidato, non avrebbe comunque giocato ieri contro la Spagna) per un problema alla mano che andrà valutato in giornata dallo staff medico nerazzurro. Dalla Turchia sono comunque arrivate rassicurazioni, Calha non dovrebbe essere a rischio per la sfida contro Modric e compagnia", scrive La Gazzetta dello Sport.
"A chiudere il gran ballo dei rientri sarà Manuel Akanji, ieri rimasto in campo per 90 minuti nell’1-1 contro il Kosovo che ha certificato la qualificazione della sua Svizzera al Mondiale americano. Akanji oggi potrà usufruire del giorno di riposo concesso da Chivu a tutti i nazionali all’indomani dall’ultima partita con le proprie selezioni, e da domani sarà alla Pinetina: degli undici giocatori impegnati lontano dall’Inter durante questa sosta, il difensore ex City è l’unico ad aver giocato 180 minuti su 180 ma il suo posto nel centrodestra del trio difensivo anti-Diavolo non è ovviamente in discussione".
"Alla ripresa degli allenamenti di ieri, intanto, si è rivisto capitan Lautaro, il primo nazionale in assoluto a tornare: il bomber argentino domenica farà coppia con Thuram, ormai pienamente recuperato e pronto a partire dall’inizio dopo gli spezzoni tra Kairat e Lazio", aggiunge il quotidiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA