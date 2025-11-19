"Ventriquattr’ore ancora e Cristian Chivu potrà riabbracciare tutti gli interisti al rientro dagli impegni con le nazionali. Oggi ad Appiano è atteso il blocco azzurro, anima e motore dell’Inter che domenica sera andrà a caccia della prima vittoria in un derby dopo lo zero assoluto della scorsa stagione. Per la seduta in programma questa mattina, al gruppo si aggregheranno Barella, Bastoni, Dimarco, Esposito e Frattesi, reduci dalla figuraccia contro la Norvegia. Insieme a loro si rivedranno Sucic e Zielinski, che si contenderanno la casella di mezzala sinistra nella mediana di Chivu per la sfida ai rossoneri, e Calhanoglu. Il turco ha lasciato il ritiro della nazionale di Montella già domenica scorsa (diffidato, non avrebbe comunque giocato ieri contro la Spagna) per un problema alla mano che andrà valutato in giornata dallo staff medico nerazzurro. Dalla Turchia sono comunque arrivate rassicurazioni, Calha non dovrebbe essere a rischio per la sfida contro Modric e compagnia", scrive La Gazzetta dello Sport.