Il successo di Lecce in campionato, oltre a quelle dell'Inter in generale, certifica le statistiche impressionanti di Cristian Chivu che, da allenatore esordiente, sta viaggiando a ritmi storici. Scrive la Gazzetta dello Sport:
"Si avvicina alla promozione senza riserve anche il pilota: nessun allenatore esordiente, prima di Cristian Chivu, aveva raggiunto quota 64 punti dopo le prime 26 giornate sulla panchina dell’Inter".
"Soltanto Carlo Carcano nella storia della Serie A ne ha fatti 65, calcolando che la vittoria ai suoi tempi valesse 3 punti. Parliamo della Juventus 1930/31, un altro mondo, un’altra vita e un altro regolamento".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
