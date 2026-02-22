"Come lui nessuno mai. Cristian Chivu è finora l'allenatore dell'Inter che ha fatto più punti nella stagione d'esordio in serie A. Sono 64 dopo 26 giornate, una media che, stirata su tutto il campionato, porterebbe l'Inter a vincere lo scudetto con 93 punti. «Ringrazio questi ragazzi fantastici, ma so bene di non avere ancora fatto niente», si schermisce. E per un attimo sembra di sentire parlare il vecchio Chivu, un po' asceta e un po' filosofo. Quello di prima di Inter-Juve, quando ha scelto l'irreversibile linea à la guerre comme à la guerre. Il derby d'Italia ha segnato un crinale. Il tecnico rumeno ha rinfoderato il fioretto e ha sguainato la sciabola".