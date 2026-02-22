L'Inter torna dalla trasferta di Lecce con una vittoria importante sia per il morale, dopo la sconfitta rimediata contro il Bodo/Glimt, sia per la classifica, portandosi momentaneamente a +10 sul Milan. Un risultato che dà sicuramente buone sensazioni in vista del match di ritorno di Champions League contro i norvegesi, come scrive Il Giornale: "Il tiro con cui Mkhitaryan, a un quarto d'ora dalla fine, sblocca la partita è una spallata a tutto il campionato e non solo al Lecce, che già gustava il sapore forte di un insperato punto contro la capolista".

"Non era semplice e non lo è stato, ma era importante per l'Inter portarsi a +10 dal Milan, ma forse più ancora dare un calcio ai fantasmi della Champions. Da oggi sarà più facile preparare la rivincita di martedì".