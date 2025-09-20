Chivu nelle prossime ore dovrà sciogliere il dubbio in attacco tra Lautaro e Pio Esposito, visto che il capitano dell'Inter non ha ancora smaltito del tutto il fastidio alla schiena che lo ha tenuto fuori dalla contesa in Champions League contro l'Ajax. Sul giovane attaccante nerazzurro e sulla sua tenuta mentale l'allenatore non ha il minimo dubbio, come scrive il Corriere dello Sport:
news
Esposito, ora il livello si alza: “Chivu lo conosce meglio di tutti e lo considera…”
"Ad ogni modo, la situazione è decisamente migliorata. Il fastidio è davvero minimo. E, quindi, una volta superato il test-rifinitura, Lautaro sarà disponibile. Da capire, a quel punto, se avrà anche una maglia da titolare. Il Toro vorrebbe tornare in campo e riprendersi la scena, anzi scalpita proprio. Ma l’ultima parola, come in Champions, sarà ancora di Chivu. Che difficilmente vorrà correre anche il più piccolo rischio. Ecco perché il posto là davanti è da ritenere in bilico. E, se effettivamente Lautaro dovesse rimanere ancora fuori (o in panchina), il candidato forte per sostituirlo è ancora Pio".
"Questione di caratteristiche e anche di tipologia della partita. Nel senso che, giocando contro il Sassuolo in casa, serve un uomo di peso ed un riferimento in attacco. Peraltro, avendo appena vent’anni, non dovrebbe avere problemi a giocare due partite in 4 giorni. Piuttosto è da valutare se riesca a gestire il grande clamore suscitato dalla sua prestazione all’Amsterdam Arena. In questo senso, però, nessuno lo conosce meglio di Chivu. E visto che lo considera assolutamente un ragazzo con i piedi per terra...".
(Fonte: Corriere dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA