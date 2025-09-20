Chivu nelle prossime ore dovrà sciogliere il dubbio in attacco tra Lautaro e Pio Esposito, visto che il capitano dell'Inter non ha ancora smaltito del tutto il fastidio alla schiena che lo ha tenuto fuori dalla contesa in Champions League contro l'Ajax. Sul giovane attaccante nerazzurro e sulla sua tenuta mentale l'allenatore non ha il minimo dubbio, come scrive il Corriere dello Sport:

"Ad ogni modo, la situazione è decisamente migliorata. Il fastidio è davvero minimo. E, quindi, una volta superato il test-rifinitura, Lautaro sarà disponibile. Da capire, a quel punto, se avrà anche una maglia da titolare. Il Toro vorrebbe tornare in campo e riprendersi la scena, anzi scalpita proprio. Ma l’ultima parola, come in Champions, sarà ancora di Chivu. Che difficilmente vorrà correre anche il più piccolo rischio. Ecco perché il posto là davanti è da ritenere in bilico. E, se effettivamente Lautaro dovesse rimanere ancora fuori (o in panchina), il candidato forte per sostituirlo è ancora Pio".