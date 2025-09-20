"L’imperativo in casa nerazzurra è dare seguito al successo contro l’Ajax per ripartire in campionato dopo l’avvio in salita, con le sconfitte contro Udinese e Juventus dopo la vittoria all’esordio con il Torino. Il grande punto interrogativo riguarda Lautaro: alle prese con un fastidio alla schiena, il capitano ieri si è allenato a parte ma è in miglioramento e c’è fiducia per domenica. Proverà a esserci ma Esposito e Bonny consentono a Chivu e staff di gestire il rientro dell’argentino senza fretta. Cambi sono attesi a centrocampo: Sucic dovrebbe giocare al posto di Mkhitaryan e Frattesi scalpita, può essere il suo momento", aggiunge il quotidiano.