FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, con Chivu più chance per Martinez: domani dal 1′. In mezzo scalpitano Sucic e Frattesi

news

Inter, con Chivu più chance per Martinez: domani dal 1′. In mezzo scalpitano Sucic e Frattesi

Inter, con Chivu più chance per Martinez: domani dal 1′. In mezzo scalpitano Sucic e Frattesi - immagine 1
Dopo l'ottima prova in Champions, il portiere svizzero potrà riposare senza problemi. Dubbio Lautaro , qualche ballottaggio in mezzo
Andrea Della Sala Redattore 

Dopo l'ottima prova in Champions, il portiere svizzero Sommer potrà riposare senza problemi. Dubbio Lautaro , qualche ballottaggio in mezzo per la gara di domani sera col Sassuolo.

"È bastata una notte a Yann Sommer per respingere le critiche alimentate dalla prestazione deludente contro la Juventus. La Champions League e la trasferta di Amsterdam contro l’Ajax hanno restituito il vero numero 1 dell’Inter, decisivo su Godts pochi minuti prima del vantaggio di Marcus Thuram al 42’, sliding door nell’esordio stagionale in Europa della finalista dell’ultima edizione. Una panchina contro l’Ajax avrebbe fatto rumore, la scelta di Chivu è stata ripagata e ora l’alternanza con Josep Martinez può iniziare senza alimentare casi. Con il Sassuolo (domenica alle 20.45 su Dazn) toccherà all’ex Genoa, acquistato nell’estate 2024 per 13,5 milioni di euro: investimento tutt’altro che banale. Dopo un anno all’ombra di Sommer, le occasioni per Martinez aumenteranno, anche perché il contratto di Yann scadrà a giugno", si legge sul Corriere della Sera.

LEGGI ANCHE

Inter, con Chivu più chance per Martinez: domani dal 1′. In mezzo scalpitano Sucic e Frattesi- immagine 2
Getty Images

"L’imperativo in casa nerazzurra è dare seguito al successo contro l’Ajax per ripartire in campionato dopo l’avvio in salita, con le sconfitte contro Udinese e Juventus dopo la vittoria all’esordio con il Torino. Il grande punto interrogativo riguarda Lautaro: alle prese con un fastidio alla schiena, il capitano ieri si è allenato a parte ma è in miglioramento e c’è fiducia per domenica. Proverà a esserci ma Esposito e Bonny consentono a Chivu e staff di gestire il rientro dell’argentino senza fretta. Cambi sono attesi a centrocampo: Sucic dovrebbe giocare al posto di Mkhitaryan e Frattesi scalpita, può essere il suo momento", aggiunge il quotidiano.

Leggi anche
San Siro, giovedì il voto in Consiglio: sale il numero dei contrari. Due indecisi: la conta
TS – Inter, domani tocca a Martinez? Chivu ha in mente alcuni cambi

© RIPRODUZIONE RISERVATA