Un'Inter schierata completamente con le seconde linee, quella che ieri ha affrontato e battuto il Torino in Coppa Italia. O quasi
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Un'Inter schierata completamente con le seconde linee, quella che ieri ha affrontato e battuto il Torino in Coppa Italia. O quasi. Perché in campo in attacco c'era Marcus Thuram, che in teoria sarebbe uno dei titolarissimi, ma che nell'ultimo periodo è stato insidiato non poco da Pio Esposito.

Getty Images

Tanto che il Giornale si chiede se il giovane attaccante nerazzurro non abbia già superato il francese nelle gerarchie di Chivu:

Getty Images

"Non che Chivu volesse uscire dalla coppa, di certo però la sua preoccupazione principale era quella di fare tirare più possibile il fiato ai titolari, quelli che serviranno domenica e poi nel playoff di Champions. E infatti in partenza ce n'è uno solo. O forse nemmeno quello, se nella testa del tecnico, Esposito ha già scavalcato varcato Thuram, come in ogni caso è destinato a fare".

(Fonte: Il Giornale)

