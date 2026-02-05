Un'Inter schierata completamente con le seconde linee, quella che ieri ha affrontato e battuto il Torino in Coppa Italia. O quasi

Un'Inter schierata completamente con le seconde linee, quella che ieri ha affrontato e battuto il Torino in Coppa Italia. O quasi. Perché in campo in attacco c'era Marcus Thuram, che in teoria sarebbe uno dei titolarissimi, ma che nell'ultimo periodo è stato insidiato non poco da Pio Esposito.