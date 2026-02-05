Errore evitabile a metà primo tempo, quando Pedersen parte in contropiede sulla fascia, ma l’arbitro ferma l’azione per un fuorigioco precedente dell’Inter, segnalato dal guardalinee dopo un calcio di punizione a favore dell’undici di Chivu: il fischietto era di spalle rispetto alla corsa del giocatore del Torino e non ha visto la ripartenza. Poi, però, si rifà sul gol dei granata, firmato da Kulenovic, perché non ferma l’azione, potenzialmente viziata dallo scontro tra de Vrij e Njie", commenta il quotidiano.

Gol ovviamente regolari, sia quello di Bonny tenuto in gioco da Tameze sia il secondo di Diouf. Giusto annullare il gol di Prati nel secondo tempo che avrebbe portato al 2-2. Il centrocampista ex Cagliari era in fuorigioco. Per il VAR, secondo il CorSport, è "la partita dei sogni. Gli schermi potevano restare spenti in sala per come si è sviluppata questa sfida di Coppa Italia, tranne per la revisione (e la conferma) dell’offside di Prati"