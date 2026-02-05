L'Inter, pur schierando tante "seconde linee", riesce a battere il Torino e ad accedere alle semifinali di Coppa Italia. Questa l'analisi del Giornale

"Mai una gioia per i tifosi del Torino. Va avanti l'Inter, che di vincere non sembrava avere molta voglia. E invece lo fa anche stavolta, nella sua versione minore e col minimo scarto. Prima Bonny, poi Diouf. Due francesi con assist prima di Kamate e poi di Thuram, altri due francesi, douce France per Cristian Chivu".