L'Inter, pur schierando tante "seconde linee", riesce a battere il Torino e ad accedere alle semifinali di Coppa Italia. Questa l'analisi del Giornale oggi in edicola:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Giornale – L’Inter non aveva molta voglia di vincere. Ma la semifinale appesantirà la stagione
news
Giornale – L’Inter non aveva molta voglia di vincere. Ma la semifinale appesantirà la stagione
L'Inter, pur schierando tante "seconde linee", riesce a battere il Torino e ad accedere alle semifinali di Coppa Italia. Questa l'analisi del Giornale
"Mai una gioia per i tifosi del Torino. Va avanti l'Inter, che di vincere non sembrava avere molta voglia. E invece lo fa anche stavolta, nella sua versione minore e col minimo scarto. Prima Bonny, poi Diouf. Due francesi con assist prima di Kamate e poi di Thuram, altri due francesi, douce France per Cristian Chivu".
"Il gol di Kulenovic serve solo ad alimentare l'illusione granata. L'Inter scoprirà martedì prossimo contro chi proseguirà la sua Coppa Italia: tra Napoli o Como, saranno in ogni caso due partite (andata e ritorno) che appesantiranno la stagione nerazzurra (Allegri sbircia da lontano, senza farsi troppo vedere)".
(Fonte: Il Giornale)
© RIPRODUZIONE RISERVATA