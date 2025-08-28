"Il guizzo del Toro è quello che probabilmente ha regalato maggiore soddisfazione a Chivu. Per come è arrivato, generato da una riaggressione che ha mandato in tilt la difesa di Baroni. Qualcosa di simile è accaduto anche in occasione del sigillo di Bonny e l’allenatore nerazzurro spera possa diventare vero marchio di fabbrica della sua squadra. Da alternare ovviamente anche a fasi più prudenti di pressing, per gestire al meglio le energie nei 90’ ed evitare di lasciarsi sorprendere alle spalle della linea offensiva. Thuram, dal canto suo, è partito in seconda, per non perdere tempo: la vera sfida quest’anno sarà mantenere alta la continuità di rendimento anche in fase realizzativa", analizza il Corriere dello Sport.

"I due danno l’impressione di essere già a un buon livello fisico e di avere la giusta fame per mettersi alle spalle la delusione dei mesi scorsi e il clima pesante in cui si sono ritrovati a lavorare nello spogliatoio. Un aiuto importante arriverà inevitabilmente da coloro che sono arrivati in estate per alzare il livello del reparto. Il gol di Bonny all’esordio, in questo senso, è un altro segnale più che incoraggiante: il francese porta qualità e dinamismo, che unite alla fisicità e alla determinazione del giovane Pio Esposito sono armi preziose che aumentano abbondantemente il peso di un attacco molto spesso negli ultimi anni costretto a fare affidamento esclusivamente sui due titolari. L’anno scorso, per intenderci, i primi gol delle alternative a Lautaro e Thuram arrivarono a ottobre, all’ottava partita stagionale. Segnarono sia Taremi che Arnautovic. Il primo di Correa arrivò addirittura il 23 novembre, col Verona. Lookman, cercato dall’Inter nell’ultimo mese, sarebbe stata la ciliegina sulla torta ideale. Chivu ha però già a disposizione giocatori che possono comunque innescare un doppio effetto: maggiore possibilità di gestire le energie e maggiore competitività per la quale tutti dovranno tenere alta l’asticella", spiega il quotidiano.