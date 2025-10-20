Fari puntati sull'allenatore dopo la vittoria con la Roma che ha confermato quanto di buono fatto dai nerazzurri nelle cinque vittorie precedenti

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 ottobre 2025 (modifica il 20 ottobre 2025 | 15:46)

Sarà subito Champions. L'Inter tornerà in campo in fretta e il quotidiano Il Giorno racconta della vittoria dell'Olimpico come di un "bel toccasana per l'Inter" che ha riacciuffato Napoli e Roma in vetta alla classifica prima della vittoria del Milan contro la Fiorentina. Ora i nerazzurri sono a meno uno dal primo posto, occupato dalla squadra di Allegri, e hanno recuperato il terreno perduto dopo le sconfitte con Udinese e Juve.

Domani la squadra sarà in trasferta a Bruxelles per la partita di Champions contro l'Union SG e Chivu si prepara ad affrontare la prossima gara "nelle ore in cui dentro e fuori da Appiano Gentile si dà merito al lavoro di Chivu è giusto marcare che il percorso non è stato senza ostacoli", spiega il quotidiano.

Tutte le decisioni — "E sono già parecchie le decisioni da sliding doors che il tecnico ha dovuto prendere. La prima, forse la più importante, è stata quella di non seguire la prima idea estiva, quella che avrebbe potuto portare al 3-4-2-1 senza Lookman ma con uno simile o magari con Koné in mezzo al campo. La squadra non era pronta e il mercato sarebbe dovuto essere diverso e basato su più certezze più che su giovani da coltivare. Raccolti parerei interni e visionati gli allenamenti Chivu ha fatto un passo indietro inculcando nel gruppo determinati principi come la riaggressione, la verticalità ma senza toccare il modulo base", si legge ancora.

Chivu è riuscito a sviluppare le sue idee grazie alle novità là davanti. Pio Esposito e Bonny si sono dimostrati già un plus e hanno la fiducia del mister che li conosce benissimo. E se sono poche le panchine da allenatore in Serie A, sono invece tantissime, 566, le gare da giocatore all'Inter durante i quali ha potuto imparare esattamente cosa è e può essere l'ambiente attorno alla squadra nerazzurra.

Il tecnico ha gestito una crisi già subito dopo la fine del Mondiale per Club, ha chiesto ai giocatori di 'riagganciarsi' all'Inter dopo un finale di stagione deludente e di confrontarsi tra loro dopo lo sfofo in diretta di Lautaro Martinez. Poi ha gestito al meglio tutto quello che è arrivato per le sconfitte contro Udinese e Juventus. Cinque vittorie consecutive inanellate dopo quelle due battute d'arresto, ma non sembrava ancora abbastanza.

Così l'Inter ha vinto, con un primo tempo clamoroso, a Roma, contro quella che fino a quel momento era stata una capolista. Una specie di certificato di garanzia che ha portato a tanti elogi per Chivu e per le sue scelte decisive. Il mister non ci pensa troppo: è già pronto a gestire il prossimo ostacolo.

(Fonte: Il Giorno)