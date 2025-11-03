"Di bonus così, in una stagione se ne hanno a disposizione al massimo un paio, a volte nemmeno quelli. A Verona l'Inter ha vinto grazie a un autogol nel recupero, contro un'avversaria che non meritava di perdere. E così è rimasta aggrappata alla testa della classifica, a un solo punto dal Napoli, con cui pure aveva perso solo otto giorni prima. Se Antonio Conte dice di considerare il bicchiere mezzo pieno, dopo il pareggio col Como, figurarsi come può vederlo Cristian Chivu dopo un 2-1 in trasferta all'ora di pranzo, con tre punti agguantati nel fango del Bentegodi, inzuppato dalla pioggia.

Il tecnico romeno, che nell'esultanza finale è scivolato rovinando la divisa, guarda la sua Inter con gli occhi dell'amore — «riesco anche a divertirmi», ha dichiarato — e per quanto sia stata brutta e sporca, gli appare bellissima: «Si vince anche così. Due mesi fa una partita del genere l'avremmo persa. Sono contento. Se poi la fortuna ti dà una mano, è anche meglio»".