"Cristian Chivu non pare entusiasta quando la critica diventa appuntita su alcuni precisi pezzi della sua Inter, quei nuovi timidini che per ora non sembrano sposare la filosofia della casa. Anzi, a maggior ragione, i più in ritardo sono quelli maggiormente difesi dall’allenatore: «Luis Henrique e Diouf vengono usati solo per fare titoli. Il mio dovere è metterli in campo quando penso che possano darmi una mano…», ha detto il romeno, dopo aver raccolto chissà dove tre punti a Verona. Il problema, semmai, è che di mani utili qui non se ne vedono: Diouf, sparito nelle nebbie nerazzurre, e Luis Henrique, bocciato al Bentegodi alla seconda da titolare dopo Cagliari, finora non hanno minimamente aiutato la causa. Il brasiliano delude, il francese ai margini: si pensa a un rinforzo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Nella più classica delle partite “sporche”, impolverate dai contrasti, i nerazzurri hanno faticato strutturalmente: non a caso, i dirigenti stanno valutando molto seriamente l’idea di aggiungere a gennaio un mediano tosto e fisico, utile in partite così. Uno che dia ben altra sostanza rispetto a Diouf, appena 26’ finora e neanche l’ombra di una gara da titolare. «Verrà il suo tempo…», si è limitato a dire laconicamente Chivu del francesino ai margini. Il collega brasiliano sulla fascia destra, invece, qualche occasione in più l’ha avuta, ma sembra sempre scendere alla fermata precedente: il treno dell’ex Marsiglia non si lancia mai in velocità, degli sperati dribbling nessuna traccia. Anzi, la differenza di impatto fisico rispetto a Dumfries è stata macroscopica, ma ciò che preoccupa i piani alti interisti è il fatto che Luis Henrique, o meglio “Gigi” come lo chiamano simpaticamente, non osi mai. Cerca di istinto la giocata più facile, scolastica, atteggiamento pericoloso a lungo andare", aggiunge il quotidiano.