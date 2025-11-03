"Sugli episodi principali le valutazioni sono condivisibili: il fallo di Bisseck su Giovane a campo aperto è rischioso ma la direzione del pallone, verso la linea laterale e non verso la porta, non giustifica in toto l’espulsione per chiara occasione da gol. Il giallo che Doveri sventola con il conforto dell’assistente Lo Cicero sembra quindi appropriato, così come il mancato intervento del Var Aureliano. Giusto anche non concedere il rigore a Esposito che appena sente il tocco minimo di Bella-Kotchap cade. Il Verona protesta sull’autogol decisivo per un altro contatto tra Esposito e Bella-Kotchap: però Doveri adotta la sua linea, tollerante verso i “falletti”. Infine, corretta l’ammonizione a Orban per aver provocato la panchina dell’Inter: l’accenno di rissa con Kolarov e Acerbi viene sedato in fretta", analizza La Gazzetta dello Sport.