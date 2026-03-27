"Le varie nazionali hanno portato via da Milano 12 elementi (gli italiani Bastoni, Barella, Dimarco, Frattesi e Pio Esposito, Dumfries, De Vrij, Calhanoglu, Zielinski, Thuram, Sucic e Akanji) ma il resto dei nerazzurri continua a correre e a lavorare insieme al romeno. Diversi i ragazzini aggregati dall'Under 23, tra cui Spinacce, Bovo, Maye e Kaczmarski, ma anche dalla Primavera che aiutano «i grandi», orfani di tanti compagni, ad allenarsi come se l'Inter fosse a pieno regime", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Come detto, oggi si torna in campo e sarà l'ultimo allenamento della settimana. Chivu infatti lascerà liberi gli interisti che ha a disposizione sabato e domenica. Sarà da vedere se il riposo si potrà allungare anche a lunedì 30. Il rientro dei nazionali è atteso tra mercoledì e giovedì prossimo, poi tutti avranno testa solto per l'impegno della domenica di Pasqua. La sfida alla Roma nel giorno di festa sarà un altro appuntamento fondamentale per la corsa scudetto e per aprire il nuovo mese nel migliore dei modi dopo un marzo archiviato con zero vittorie tra campionato e Coppa Italia", aggiunge il quotidiano.