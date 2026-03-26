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Inter, Viviano: “Chivu? Io non lo cambierei e spero vinca così che possa…”

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Emiliano Viviano, ex portiere, intervenuto al podcast Cose Scomode, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu in ottica presente e futura
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Emiliano Viviano, ex portiere, intervenuto al podcast Cose Scomode, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu in ottica presente e futura: "L'Inter era a fine di un ciclo e riuscire comunque ad essere primi con in vantaggio e in Coppa Italia, non era scontato perché ci sono situazioni che stanno finendo come Acerbi, De Vrij, Calhanoglu...

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Getty

Il ciclo della Juve deve ancora ricominciare. L'Inter spesso andava in vantaggio, ti allargava il campo e gestiva il pallone per portarti fuori, adesso non ce l'ha: domenica sera ha fatto cinque rimesse dal fondo in avanti sperando di vincere un duello. Chivu? Io non lo cambierei e spero vinca per poter cambiare e internazionalizzare il gioco prendendo qualcuno che sia imprevedibile.

 

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