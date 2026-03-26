Emiliano Viviano, ex portiere, intervenuto al podcast Cose Scomode, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu in ottica presente e futura: "L'Inter era a fine di un ciclo e riuscire comunque ad essere primi con in vantaggio e in Coppa Italia, non era scontato perché ci sono situazioni che stanno finendo come Acerbi, De Vrij, Calhanoglu...