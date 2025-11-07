Inter-Lazio, dopo il riposo con il Kairat tornano in tre. In infermeria…

A San Siro arriva la Lazio prima della pausa per le Nazionali. È stata l'ultima squadra arrivata a San Siro nella scorsa stagione e in quel giorno l'Inter si è di fatto scucita lo scudetto dal petto e lo ha spedito a Napoli. Chivu, dopo averli messi in panchina col Kairat, ha intenzione di ripuntare su Akanji e Bastoni e Calhanoglu in mezzo.