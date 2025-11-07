A San Siro arriva la Lazio prima della pausa per le Nazionali. È stata l'ultima squadra arrivata a San Siro nella scorsa stagione e in quel giorno l'Inter si è di fatto scucita lo scudetto dal petto e lo ha spedito a Napoli. Chivu, dopo averli messi in panchina col Kairat, ha intenzione di ripuntare su Akanji e Bastoni e Calhanoglu in mezzo.
Inter-Lazio, dopo il riposo con il Kairat tornano in tre. In infermeria…
Chivu prepara a partire da oggi la partita contro i biancocelesti dopo la vittoria sofferta contro i kazaki in Champions
Ieri da una parte si è allenato chi ha fatto lavoro di scarico post partita e dall'altra seduta di allenamento standard per chi non è stato in campo. Da oggi si preparerà la sfida contro la squadra di Sarri, la settima partita in 22 giorni. Seduta al mattino e niente ritiro come succede sempre quando l'Inter gioca in casa.
"Le tempistiche di recupero rimangono lunghe per gli infortunati e in particolar modo per il terzo portiere Di Gennaro. Potrebbero rivedersi dopo la sosta sia Darmian sia Palacios mentre Mkhitaryan spera di riaggregarsi ai compagni entro la fine del mese", si legge sul quotidiano il Corriere dello Sport a proposito dei giocatori in infermeria.
