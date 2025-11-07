Ora la Lazio e dopo la pausa Milan e Atletico: scontri diretti sui quali i nerazzurri devono dare risposte immediate dopo due gare vinte in sofferenza

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 08:46)

L'Inter che vince senza brillare. Nelle ultime due partite, contro Verona e Kairat Almaty, sono arrivati i tre punti. Contro i gialloblù è arrivata per un autogol degli avversari a fine partita. Quella in Champions dopo una gara comunque sofferta e quella sofferenza non era stata messa in conto. Lo stesso Dimarco ha detto che la squadra si è un po' slacciata e ha sottovalutato l'impegno.

"Vincere senza brillare è comunque un merito", spiega il Corriere dello Sport. L'Inter, dopo la sconfitta con la Juventus ha perso solo a Napoli. "Un quesito, però, resta sospeso nell’aria: quanto vale effettivamente questa squadra? Intendiamoci, i valori tecnici sono fuori discussione, da verificare semmai è la tenuta mentale dopo tutto quello che è accaduto in questi mesi. Tanto più che 2 delle 3 sconfitte rimediate in stagione sono arrivate in scontri diretti: Juve e Napoli, appunto", si legge.

"Vero che a compensare ci sono i 3 punti strappati in casa della Roma. Ma le difficoltà nei big-match (in campionato), Lautaro e compagni se le trascinano dall’anno scorso. Evidentemente, serve un deciso e definitivo cambio di rotta. L’occasione è proprio dietro l'angolo. Visto che domenica si comincerà con la Lazio, ma, soprattutto, dopo la sosta, ci saranno in successione il derby con il Milan e la trasferta in casa dell’Atletico Madrid, primo avversario di livello di questa Champions, comunque cominciata nel miglior modo possibile. Insomma, è il momento delle risposte. Non possono più tardare. E il primo ad attendersele è proprio Chivu", conclude il quotidiano.

