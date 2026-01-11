L'allenatore sarà alle prese questa sera con un nuovo scontro diretto: è un banco di prova importante per la sua squadra

Eva A. Provenzano Caporedattore 11 gennaio 2026 (modifica il 11 gennaio 2026 | 12:16)

Sarà la prova del nove. Se l'Inter, dopo la sconfitta a Napoli di novembre (e la sconfitta nel derby arrivato qualche partita dopo) è davvero cambiata, si vedrà questa sera. Un altro scontro diretto, importantissimo questo anche se il finale di stagione è ancora lontano. Vale un più 7 in classifica, non c'è molto altro da aggiungere.

Il Corriere della Sera scrive: "Chissà se davvero è un’altra Inter, pronta a vincere uno scontro scudetto con una pari grado, cosa che non le riesce dal derby del 22 aprile 2024 della seconda stella. Di sicuro, quello che si avvicina alla sfida con il Napoli è un Chivu diverso rispetto a fine ottobre. Allora la sua squadra perse la bussola al «Maradona» e poi anche la partita (3-1). Il tecnico romeno inizia il girone di ritorno con 4 punti in più di Conte, al quale ha rimontato 10 lunghezze dalla quarta giornata in poi, quando il Napoli era a quota 9 e la sua Inter a 3", si legge.

Il tagliando — Ieri, alla vigilia della sfida contro il Napoli, Chivu ha mostrato di sentire che "la macchina nerazzurra è pronta per la parte di viaggio più importante. Ma prima — considerato che sono ben 13 le gare di fila senza vittoria contro Milan (6), Napoli (4) e Juve (3) — lui stesso avverte la necessità di fare il tagliando in una grande notte".

Ha spiegato che vede la sua squadra più matura e più continua. Conte ha sempre più infortunati. Chivu ha solo l'assenza di Dumfries da fronteggiare, ma nella sua Inter intanto sono cambiate diverse cose. "«Vi aiuto: Henrique gioca» scherza Chivu, visto che non ci sono alternative al brasiliano a destra, ma le vere novità rispetto al primo round sono la presenza di Thuram, che all’epoca era infortunato, di Bisseck, con Akanji centrale al posto di Acerbi e di Zielinski che ha scalzato Mkhitaryan. Non sono cambiamenti da poco. E sembrano aver dato più solidità e allo stesso tempo più mobilità all’Inter, con la palla tra i piedi, ma anche nel gioco senza palla", scrive il quotidiano.

Scintille — Terzo faccia a faccia tra Chivu e Conte e nei due precedenti, col Parma prima e l'Inter poi, "non sono mancate le scintille, in campo e ai microfoni". Però alla vigilia il tecnico nerazzurro ha mostrato di apprezzare molto il collega: "C'è da imparare molto da lui, ma si dà troppo peso agli allenatori, i veri protagonisti nel calcio sono calciatori e tifosi", ha detto il mister e rispetto alle polemiche arbitrali che si sono scatenate dopo Napoli-Inter lui ha detto: «Dobbiamo essere più forti delle ingiustizie e per farlo serve la necessaria disciplina mentale. La cosa più semplice è cercare scuse e alibi, ma se perdo devo perdere a modo mio. Sono lezioni di vita, perché le persone vengono prima di ogni cosa».

(Fonte: Corriere della Sera)