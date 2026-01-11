Alla vigilia della gara contro il Napoli, il tecnico nerazzurro non si è nascosto e ha sottolineato l'importanza della partita

Questa sera l'Inter scenderà in campo per affrontare il Napoli. Occasione d'oro per i nerazzurri che in caso di vittoria si porterebbero a +7 dagli azzurri. "Siamo consapevoli che questa è una partita che può indirizzare veramente il cammino dentro una stagione", ha detto il tecnico ieri in conferenza stampa.

"Come d’abitudine, Chivu non si nasconde. Invece di usare il gettonatissimo ritornello «gara importante, ma non decisiva», il tecnico rumeno riconosce il peso di uno scontro diretto con il Napoli, anche se siamo appena alla prima giornata del ritorno. E sarebbe sbagliato pensare che possa contare solo in caso di vittoria dell’Inter. Vero che, in caso di successo della squadra partenopea, i nerazzurri resterebbero comunque avanti, dal punto di vista psicologico, però, bissare il successo del Maradona darebbe sicuramente un vantaggio psicologico a Conte e ai suoi uomini", si legge sul Corriere dello Sport.

"Tuttavia, da quella sfida molto è passato. E Chivu, che allora aveva censurato l’atteggiamento dei suoi nella ripresa, dopo il rigore incassato nel primo tempo, garantisce che certe situazioni non si ripeteranno. C’è spazio, comunque, per sottolineare come le difficoltà mostrate negli scontri diretti, alla fine, non abbiano avuto conseguenze in classifica. Resta il fatto che era difficile immaginare l’Inter lassù, dopo due sconfitte nelle prime tre giornate, ma anche dopo l’amaro finale della scorsa stagione".

(Corriere dello Sport)