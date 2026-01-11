Una sfida nella sfida, un duello che potrà decidere le sorti di Inter-Napoli: è quello tra Lautaro Martinez, attaccante e capitano nerazzurro, e Amir Rrahmani, leader della retroguardia partenopea. Ne parla La Gazzetta dello Sport: "Il capocannoniere del campionato contro uno dei difensori più costanti della Serie A. Se la forza offensiva dell'Inter prevarrà sull'ottima organizzazione difensiva del Napoli, è immaginabile che Lautaro avrà vinto la sua sfida personale contro Rrahmani tornando magari al gol contro gli azzurri dopo 8 partite di campionato. In caso contrario, è verosimile che Conte sia riuscito a ingolfare la macchina da gol di Chivu, 40 reti in 18 partite".