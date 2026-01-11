Una sfida nella sfida, un duello che potrà decidere le sorti di Inter-Napoli: è quello tra Lautaro Martinez, attaccante e capitano nerazzurro, e Amir Rrahmani, leader della retroguardia partenopea. Ne parla La Gazzetta dello Sport: "Il capocannoniere del campionato contro uno dei difensori più costanti della Serie A. Se la forza offensiva dell'Inter prevarrà sull'ottima organizzazione difensiva del Napoli, è immaginabile che Lautaro avrà vinto la sua sfida personale contro Rrahmani tornando magari al gol contro gli azzurri dopo 8 partite di campionato. In caso contrario, è verosimile che Conte sia riuscito a ingolfare la macchina da gol di Chivu, 40 reti in 18 partite".
Lautaro contro Rrahmani, sfida nella sfida: duello decisivo di Inter-Napoli, ecco perchè
"Molto si giocherà sui nervi, visto che entrambi i calciatori sentono molto le partite e tendono ad agitarsi quando gli episodi non girano a loro favore. Lautaro, certezza dell'Inter quando segna al Napoli, proverà a portare fuori posizione Rrahmani, arretrando sulla trequarti per cucire la manovra. È in quei movimenti che possono nascere idee imprevedibili. Il difensore, ovviamente, dovrà essere bravo a non lasciarsi disorientare, anche perché nelle vicinanze dovrà controllare anche Thuram, supportato dai compagni di reparto".
"Lautaro, 10 reti fin qui, cerca l'acuto in una grande notte che gli manca ormai dalla semifinale dell'ultima Champions, Rrahmani sarà il disturbatore che vuole provocarne una sonora stecca. Ma occhio ai calci piazzati, nei quali i ruoli potrebbero ribaltarsi: Rrahmani è uno che merita rispetto quando va a saltare nelle aree avversarie. Nemmeno Lautaro potrà distrarsi".
