Uno tra Thuram e Lautaro a riposo con vista sul Napoli. Il quotidiano Il Giornale parla così delle probabili scelte di Chivu in vista della partita contro il Parma di questa sera, nel turno infrasettimanale della Lega Serie A. È la partita a cui Chivu dovrà pensare prima della sfida contro il Napoli.
Il Giornale – Inter-Napoli a distanza. Col Parma gioca Esposito? Frattesi, un po’ adduttore e un po’…
"Chivu a caccia della sesta vittoria in Serie A ed è la sfida alla squadra con il peggiore attacco del campionato, lui che ha il migliore: l'Inter ne ha segnati 38, il Milan 28". Potrebbe esserci Esposito in campo dal primo minuto e dovrebbero giocare anche da titolari Carlos Augusto e Mkhitaryan. Niente trasferta per Frattesi bloccato un po' da un adduttore e un po' dal mercato. Il calciatore - scrive il quotidiano - potrebbe anche aver chiuso con l'Inter che se lo vende a 30 mln fa un affare".
Da una parte la squadra di Chivu contro il Parma e dall'altra il Napoli impegnato in casa contro il Verona. "Due partite che potrebbero diventare complicate solo in caso di distrazioni improbabili, diciamocelo", scrive il quotidiano. "Gli emiliani faticano a segnare, non lo dicono solo le statistiche, ma hanno anche uno degi attaccanti più ammirati della Serie A, Pellegrino che ha segnato finora 8 gol in totale. Se non parte a gennaio, a luglio volerà oltre i 40 mln. Il Verona ricorda a Conte l'avvio choc della scorsa stagione, lo 0-3 poi ampiamente ripulito dal tricolore".
