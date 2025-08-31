C'è un punto di continuità importante nell'Inter che cambia. Cristian Chivu ci mette del suo per ridisegnarla, con un lavoro che sortirà effetto nel tempo. Ma senza tralasciare l'importanza di un pilastro nerazzurro. Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa GdS – Chivu sta cambiando l’Inter ma in mezzo la password è sempre la stessa
news
GdS – Chivu sta cambiando l’Inter ma in mezzo la password è sempre la stessa
I nerazzurri cambieranno forma più volte nel corso della stagione ma senza rinunciare all'importanza di un pilastro in mediana
"Sarà anche cangiante e fluido, questo centrocampo che sta mettendo a punto Cristian Chivu, ma Barella è la password che lì in mezzo non cambia mai.
Nicolò, che di mestiere fa la mezzala ma anche il regista, l’incursore ma anche il mediano di rottura, l’uomo assist ma anche l’uomo gol, apre tutte le porte di questa Inter. Anche di questa Inter, verrebbe da dire, perché non ci sono stagioni che non portino ben impresso il marchio del 23, da quando Barella lo indossa con la maglia nerazzurra addosso. E allora, per chi fosse disorientato dalla rivoluzione in atto, prego passare dal senatore sardo: nella mediana nerazzurra cambiano uomini e ruoli ma non la centralità di Barella".
© RIPRODUZIONE RISERVATA