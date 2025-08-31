"Sarà anche cangiante e fluido, questo centrocampo che sta mettendo a punto Cristian Chivu, ma Barella è la password che lì in mezzo non cambia mai.

Nicolò, che di mestiere fa la mezzala ma anche il regista, l’incursore ma anche il mediano di rottura, l’uomo assist ma anche l’uomo gol, apre tutte le porte di questa Inter. Anche di questa Inter, verrebbe da dire, perché non ci sono stagioni che non portino ben impresso il marchio del 23, da quando Barella lo indossa con la maglia nerazzurra addosso. E allora, per chi fosse disorientato dalla rivoluzione in atto, prego passare dal senatore sardo: nella mediana nerazzurra cambiano uomini e ruoli ma non la centralità di Barella".