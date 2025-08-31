Massimo Moratti sta meglio. L'aggiornamento sulle sue condizioni non lascia ancora del tutto tranquilli, ma porta con sé un segnale di fiducia importante. Lo riporta la Gazzetta dello Sport in edicola stamattina. Si legge nel pezzo:
GdS – Migliorano le condizioni di Moratti: da ieri respira autonomamente
L'ex presidente nerazzurro è ricoverato ormai da giorni all'Humanitas di Rozzano a causa di una brutta polmonite
"Continuano a migliorare, anche se lentamente, le condizioni di Massimo Moratti dopo il ricovero nel reparto di terapia intensiva dell’Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite. Per la prima volta da martedì, giorno del ricovero, ieri l’80enne ex presidente dell’Inter infatti ha ripreso a respirare autonomamente.
Visto il quadro generale si procede con la massima prudenza, anche per verificare come Moratti si adatterà alla nuova situazione. L’ex presidente è cosciente e circondato dalla moglie Milly, la sorella Bedi e i figli: tantissimi i messaggi d’affetto per lui, molto graditi, anche se i congiunti hanno chiesto dall’inizio riserbo".
