"Non mancano poi gli specialisti, parte integrante di un asse consolidato che sta facendo le fortune dei nerazzurri. Calhanoglu dà un contributo prezioso dalla bandierina, ma non è l’unico: a lui aggiunge Dimarco, con cui si è alternato negli ultimi anni per rendere sempre più imprevedibili le traiettorie".

"Senza tralasciare quella che sembra un’altra novità di stagione. Ai più attenti non sarà sfuggito che a battere il corner da cui è nato il gol di Bastoni nella prima di campionato sia stato Nicolò Barella. L’ex Cagliari si è aggiunto alla batteria di tiratori lasciando subito il segno con il primo assist in campionato. Centimetri e qualità sono soltanto la base su cui ad Appiano hanno creato un vantaggio competitivo che intendono custodire gelosamente: per gli altri, pur conoscendolo, sarà sempre complicatissimo arginarlo".