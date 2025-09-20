FC Inter 1908
Inter, Chivu ha introdotto un'altra novità sfuggita ai meno attenti: "C'è chi si è aggiunto…"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del lavoro di Chivu all'Inter in questa prima parte di stagione e sottolinea alcune novità
L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del lavoro di Chivu all'Inter in questa prima parte di stagione e sottolinea alcune novità introdotte dall'allenatore nerazzurro

"Non mancano poi gli specialisti, parte integrante di un asse consolidato che sta facendo le fortune dei nerazzurri. Calhanoglu dà un contributo prezioso dalla bandierina, ma non è l’unico: a lui aggiunge Dimarco, con cui si è alternato negli ultimi anni per rendere sempre più imprevedibili le traiettorie".

"Senza tralasciare quella che sembra un’altra novità di stagione. Ai più attenti non sarà sfuggito che a battere il corner da cui è nato il gol di Bastoni nella prima di campionato sia stato Nicolò Barella. L’ex Cagliari si è aggiunto alla batteria di tiratori lasciando subito il segno con il primo assist in campionato. Centimetri e qualità sono soltanto la base su cui ad Appiano hanno creato un vantaggio competitivo che intendono custodire gelosamente: per gli altri, pur conoscendolo, sarà sempre complicatissimo arginarlo".

(Fonte: Corriere dello Sport)

