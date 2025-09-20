"Gira e rigira, i titolari sono più o meno gli stessi. Sommer in porta, nonostante il tiro al bersaglio dei tifosi. Chivu lo ha difeso e ha fatto bene, ad Amsterdam lo svizzero lo ha ripagato con la parata decisiva su Godts. Akanji ha sostituito Pavard ed è questo l’unico vero volto nuovo. Acerbi o De Vrij stanno al centro della difesa, con Bastoni sul centro-sinistra. Dumfries e Dimarco sulle fasce, con l’opzione Carlos Augusto al posto del secondo, soluzione che ogni tanto praticava anche Inzaghi. Clamoroso il caso del centrocampo: contro la Juve e l’Ajax ha riproposto in tutto e per tutto il trio inzaghiano Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. Sucic è stato dismesso dopo appena due partite, a Diouf sono stati concessi appena 11 minuti contro il Torino e poi basta. In attacco, Pio Esposito non sarebbe partito titolare ad Amsterdam, se Lautaro non avesse accusato il mal di schiena", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Chivu, con le sue legittime scelte, sta bocciando buona parte del mercato della società: Sucic ha incantato conto il Toro, ha deluso contro l’Udinese e poi è sparito. Luis Henrique e Diouf non si sono mai visti. Bonny, in avanti, è un cambio e nulla più. Chivu ha concesso piena fiducia ad Akanji, ma sarebbe stato clamoroso il contrario, non fosse altro che per il curriculum del giocatore. Pio Esposito, tra i migliori nella prima di Champions, non è un nuovo acquisto, è un giovane di ritorno dal prestito allo Spezia, e vedremo se e come Chivu darà seguito all’impiego della giovane punta azzurra. Chivu ha tentato qualche cambiamento, poi si è affidato al nucleo forte della squadra. Forse c’è stato un patto o un compromesso di spogliatoio. Nessuna epurazione o rivoluzione da parte del nuovo allenatore e in cambio il gruppo dei “vecchi” si è impegnato in un percorso di cambiamento graduale. Qualche correzione o aggiustamento, nessun stravolgimento. I passaggi di guida tecnica sono delicati ed è meglio gestirli con cautela e saggezza. Nell’attesa che la sua nuova Inter prenda forma, Chivu si affida all’Inter vecchio stile", aggiunge Gazzetta.